Светлана Майборода: рынок труда и кризис. Как найти работу?

Сфера трудоустройства кардинально изменилась за последние пару месяцев. Работодатели полностью сместили акценты и выработали новые приоритеты, ряд профессий из-за карантина утратил актуальность, соответственно и вакансии заморожены. Самое ужасное то, что никто не может прогнозировать, что будет дальше.

Что происходит сейчас на рынке труда?

В каждой индустрии по-разному. Но большинство компаний так или иначе сокращают штат. Более успешные ограничиваются тем, что отправляют сотрудников в отпуск за свой счет, замораживают часть вакансий и бонусов. Менее везучие увольняют целые отделы и цеха. К последним, в первую очередь, относятся предприятия промышленной, строительной, энергетической сфер. Там и до кризиса не все было гладко, а после ситуация еще больше обострилась.

Более или менее процесс найма активен в сферах продуктового ритейла, медицины, грузоперевозок, производства продуктов питания, частично – в ИТ и диджитал. Есть спрос на руководителей высшего звена, тех, кто способен удержать компанию на плаву в кризис.

Никто не знает, как будет дальше. Все зависит от суровости карантина, ситуации на международных рынках, украинской экономики. Слишком много неизвестных переменных. Пока очевидно одно: после снятия карантина лучше точно не станет. Рынку труда, чтобы вернуться на докризисные показатели, может потребоваться не один год.

Работодатели, ровным счетом, как и сотрудники, не были готовы к подобному развитию событий. Выстоят только те, кто сможет проявить адаптивность.

Но не только массовые сокращения способствуют росту безработицы. Сейчас рынок труда переполнен еще в связи и с тем, что в Украину вернулись работники с Европы, которые на данный момент не могут вернуться к прежней занятости. Также на рынок труда вышли многие самозанятые категории, представители среднего и малого бизнеса, которые сегодня оказались в зоне риска.

При этом точно могу сказать, что не все соискатели прочувствовали изменения. Некоторые, например, быстро смекнув, в каких индустриях жить лучше, резко решили менять сферу деятельности. Это разумно, но до тех пор, пока такой человек не претендует на высокую руководящую должность. Сейчас на руководящие позиции компании рассматривают только тех, кто хорошо понимает специфику их сферы деятельности, знает ее сильные и слабые стороны и, как следствие, сможет принимать более эффективные решения. К «новичкам» из других индустрий степень доверия ниже.

Особенно активно на руководящие должности сейчас рвутся молодые амбициозные специалисты.

Начиная работать с 19-20 лет, в 26-27 лет такие кандидаты сетуют, что уже засиделись на одном месте, в продажах, например, и хотят развития. Поэтому они рассматривают только управленческие позиции и обычно предъявляют неоправданно высокие уровни зарплатных ожиданий.

Итог один – конкуренция за рабочие места резко выросла. И будет расти дальше. Если раньше работодатель из всего списка претендентов отбирал пару-тройку сильных претендентов, делая финальный выбор между ними, то теперь эта цифра увеличилась в разы.

Возникает резонный вопрос: можно ли вообще найти работу в таких условиях? Да. Рынок труда, несмотря ни на что, еще не умер. Вакансии есть, значит, и шансы у вас есть. Как и в докризисные времена, для успешного трудоустройства вам потребуется лишь две вещи: проактивность и правильное резюме.

1. Проактивность. Размещайтесь везде, где только можно. От LinkedIn и работных сайтов до телеграм-каналов. Среди последних есть такие, которые, помимо вакансий, публикуют резюме соискателей, помогая их распространять среди работодателей.

В LinkedIn много рекрутеров и руководителей, а значит, есть шанс лично пообщаться с ними и предложить свою кандидатуру. Лучше это делать, когда есть открытая вакансия, но, с другой стороны, принцип «стучи – и тебе откроют» тоже никто не отменял.

К тому же, не всегда компании открыто размещают вакансии. Некоторые ищут только точечно, рассматривая подходящие резюме с базы работных сайтов или Линка, после чего напрямую обращаются к подходящим кандидатам. Поэтому имеет смысл разместить свое резюме в открытом доступе.

Но тут главное не переусердствовать. Есть кандидаты, которые всегда в поиске. И это настораживает. Если человек регулярно обновляет свое резюме (есть такие, кто годами делает это, при это не находясь в активном поиске работы). Со стороны кажется, что человек постоянно без работы, и это вызывает вопросы. Что не так? Работодатели плохие или кандидат не эффективен?

Также не стоит размещать десяток своих резюме на одном ресурсе. Лучше укажите в одном резюме несколько должностей, на которые претендуете, например, Sales and Marketing manager.

2. Правильное резюме – это как? Для начала убедитесь, что оно у вас в принципе есть. Все работодатели требуют резюме, независимо от должности, на которую претендует соискатель. Это данность. Но мы до сих пор сталкиваемся с тем, что некоторые люди вообще не имеют подобного документа. Например, потому, что всегда искали работу через знакомых, по рекомендации.

Не все работодатели доверяют рекомендациям. Да и для до того, чтобы понять, стоит ли звать человека на личную встречу, удобнее сначала просмотреть, чем он занимался, точно ли его опыт соответствует желаемому уровню. Или, может, в другой компании у него был совсем другой функционал, несмотря на одно и то же название должности. Да, и такое бывает. Кроме того, при составлении резюме:

Сосредоточьтесь на ключевом. Большинство рекрутеров сходятся во мнении, что резюме должно составлять 2 страницы, независимо от того, на каком карьерном этапе вы находитесь. Рекрутер в среднем тратит 10 секунд для принятия решения о рассмотрении вас на вакансию, поэтому имеет смысл сделать резюме максимально информативным с первых строк.

Подаваясь на определенную вакансию, сделайте правильные акценты в резюме. Если в заинтересовавшей вас вакансии очень важен высокий уровень английского – выделите соответствующий навык в первую очередь. Так вас быстрее заметят.

Соблюдайте хронологию. Описывая опыт, начинайте с текущего (последнего) места работы и далее в формате убывания.

Пишите о результатах. Если вас повысили, вы овладели новыми навыками или добились еще чего-то на работе – укажите. Рекрутеру важно видеть ваш рост, это показатель того, что вы мотивированный и эффективный сотрудник.

Удаляйте лишнее. Удалите слова, которые не несут смысловой нагрузки. В оформлении резюме придерживайтесь стандартных правил использования строчных и заглавных букв. Не нужно излагать всю информацию с заглавной буквы. Также не рекомендую использовать знаки восклицания, даже если хотите привлечь внимание. Лучше используйте жирный шрифт, если хотите выделить определенную информацию.

Избегайте троеточий. Резюме – не место для недосказанности или размышлений. Актуализируйте информацию. Не поленитесь обновить резюме и указать последнее место работы, потому как пробел в опыте в несколько лет с позапрошлого места работы может расцениваться как отсутствие занятости.

То же самое касается фото – лучше использовать актуальные. Бывали случаи, когда человек, пришедший на собеседование и человек на фото – разительно отличались. Если нет свежих фото – лучше без изображений вообще. Избегайте фото в купальнике на пляже, групповых фото.

Заработная плата – указывать или нет? Если вы точно уверены, что желаемая вами сумма посильна работодателю и совершенно адекватна в текущих условиях – можно указать. Но чаще всего люди плохо ориентируются в этих цифрах. Одни чрезмерно завышают, другие, наоборот, понижают (особенно те, кому сейчас очень нужна работа, такие люди готовы рассматривать предложения с уровнем оплаты на 10-20 % ниже первоначально заявленного, и иногда и еще ниже). Поэтому лучше оставить вопрос заработной платы открытым и корректировать свои предпочтения, в зависимости от конкретной вакансии и компании, которая ее предлагает.

Придерживайтесь удобного формата. Не сохраняйте резюме в виде фотографии. Его не всегда удобно читать, невозможно сохранить в базе, а значит, нет возможности вернуться к вам вскоре в случае подходящих предложений.

Следите за тем, чтоб в резюме использовался один шрифт. Не используйте цветные шрифты или разные сочетания цветов шрифтов и выделений. Более эргономичны такие шрифты, как Calibri, Calibri Light, Trebuchet MS и Arial Narrow, а вот Times New Roman, Verdana и Arial, наоборот, занимают больше места. Не нагружайте картинками, логотипами. Если вы работаете в творческой сфере и душа требует креатива, лучше приложите яркое портфолио, но в самом резюме придерживайтесь сдержанности.

Наконец, не помешает также и запомнить то, что вы записали в своем резюме. Был случай, когда на собеседование на серьезную должность в международную фармацевтическую компанию пришла кандидатка с правильным резюме и хорошим опытом в крупных компаниях-лидерах отрасли. Но во время собеседования она все время подсматривала в своей экземпляр распечатанного своего же резюме, а на вопросы относительно функционала отвечала, что «это было давно и уже не помню». Такое поведение не вызывает доверия и шансы на успех у кандидата резко падают. Поэтому будьте бдительны и лучше потренируйте память перед собеседованием.

Светлана Майборода, ведущий рекрутер HR-провайдера Smart Solutions