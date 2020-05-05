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Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризиса

Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризиса

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2020 года снизился по сравнению со I кварталом на 17,3 п.п. и составляет минус 23,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 17,8 п.п. и составляет минус 24,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности снизился по сравнению с I кварталом на 2,4 п.п. и составил минус 2,2%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор снизился на 2,6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составляет минус 2,4%.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего в апреле 2020 года было опрошено 1501 предприятие.

По материалам РБК-Украина
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