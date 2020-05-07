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Назван самый продаваемый смартфон начала года (инфографика)

Назван самый продаваемый смартфон начала года (инфографика)

Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых востребованных покупателями моделей смартфонов по итогам первого квартала текущего года. Несмотря на пандемию коронавируса и спад производства, возглавил список вовсе не бюджетный аппарат — со значительным опережением конкурентов на вершину топ-10 ворвался флагман известного бренда.

Согласно опубликованному отчёту, рейтинг лидеров продаж первых трёх месяцев текущего года выглядит следующим образом:

  • iPhone 11;
  • Redmi Note 8;
  • Samsung Galaxy A51;
  • Samsung Galaxy A10S;
  • Redmi Note 8 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • Samsung Galaxy A20S;
  • Samsung Galaxy A01;
  • Redmi 8A;
  • iPhone 11Pro.


Инфографика: Canalys

Примечательно, что в топ-10 мировых продаж вошли всего три бренда. Самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2020-го стал iPhone 11. Второе место с большим отрывом от лидера занял Redmi Note 8. На третьей позиции разместился Samsung Galaxy A51. Южнокорейская компания также стала лидером по числу бестселлеров, заняв 4 строки в списке.

По материалам 4PDA
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