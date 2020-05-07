Назван самый продаваемый смартфон начала года (инфографика)

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Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых востребованных покупателями моделей смартфонов по итогам первого квартала текущего года. Несмотря на пандемию коронавируса и спад производства, возглавил список вовсе не бюджетный аппарат — со значительным опережением конкурентов на вершину топ-10 ворвался флагман известного бренда.
Согласно опубликованному отчёту, рейтинг лидеров продаж первых трёх месяцев текущего года выглядит следующим образом:
Инфографика: Canalys
Примечательно, что в топ-10 мировых продаж вошли всего три бренда. Самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2020-го стал iPhone 11. Второе место с большим отрывом от лидера занял Redmi Note 8. На третьей позиции разместился Samsung Galaxy A51. Южнокорейская компания также стала лидером по числу бестселлеров, заняв 4 строки в списке.
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