Назван самый продаваемый смартфон начала года (инфографика)

Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых востребованных покупателями моделей смартфонов по итогам первого квартала текущего года. Несмотря на пандемию коронавируса и спад производства, возглавил список вовсе не бюджетный аппарат — со значительным опережением конкурентов на вершину топ-10 ворвался флагман известного бренда.

Согласно опубликованному отчёту, рейтинг лидеров продаж первых трёх месяцев текущего года выглядит следующим образом:

iPhone 11;

Redmi Note 8;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A10S;

Redmi Note 8 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

Samsung Galaxy A20S;

Samsung Galaxy A01;

Redmi 8A;

iPhone 11Pro.



Инфографика: Canalys

Примечательно, что в топ-10 мировых продаж вошли всего три бренда. Самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2020-го стал iPhone 11. Второе место с большим отрывом от лидера занял Redmi Note 8. На третьей позиции разместился Samsung Galaxy A51. Южнокорейская компания также стала лидером по числу бестселлеров, заняв 4 строки в списке.