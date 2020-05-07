Киевская таможня в этом году перечислила в бюджет более 33 миллиардов

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Киевская таможня в течение января-апреля 2020 года перечислила в государственный бюджет более 33 млрд грн.
“В течение января-апреля 2020 года Киевской таможней перечислено в государственную казну более 33 млрд грн”, – говорится в сообщении.
В течение четырех месяцев 2020 года в зоне деятельности таможни (Киев, Киевская, Черкасская и Житомирская области) осуществляло внешнеэкономическую деятельность с учетом физических лиц 27 тыс. 428 предприятий.
За этот период Киевской таможней Гостаможслужбы обеспечено бесперебойное оформление 4,12 млн тонн грузов, из которых 2,15 млн т – импортных и 1,80 млн т экспортных, 0,17 млн т транзитных.
С начала года Киевской таможней было оформлено почти 295 тысяч таможенных деклараций. Среднее время таможенного оформления составило 2 час. 27 мин. Таможней за это время оформлено 4027 карточки отказа, что составляет 1,4% от общего количества деклараций.
Основные бюджетообразующие товары, при импорте которых было уплачено в бюджет больше таможенных платежей и налогов:
автомобили легковые – 3 524,15 млн грн; гербициды, инсектициды – 2 446,16 млн грн; телефонные аппараты – 1 191,18 млн грн; лекарственные средства – 760,02 млн грн; машины автоматической обработки информации – 492,62 млн грн; части и принадлежности моторных транспортных средств – 444,65 млн грн; мониторы и проекторы – 426,32 млн грн; семена подсолнечника – 426,32 млн грн; шины, покрышки – 377,52 млн грн; кукуруза – 334,47 млн грн.
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