0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Киевская таможня в этом году перечислила в бюджет более 33 миллиардов

Киевская таможня в этом году перечислила в бюджет более 33 миллиардов

Киевская таможня в течение января-апреля 2020 года перечислила в государственный бюджет более 33 млрд грн.

“В течение января-апреля 2020 года Киевской таможней перечислено в государственную казну более 33 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В течение четырех месяцев 2020 года в зоне деятельности таможни (Киев, Киевская, Черкасская и Житомирская области) осуществляло внешнеэкономическую деятельность с учетом физических лиц 27 тыс. 428 предприятий.

За этот период Киевской таможней Гостаможслужбы обеспечено бесперебойное оформление 4,12 млн тонн грузов, из которых 2,15 млн т – импортных и 1,80 млн т экспортных, 0,17 млн т транзитных.

С начала года Киевской таможней было оформлено почти 295 тысяч таможенных деклараций. Среднее время таможенного оформления составило 2 час. 27 мин. Таможней за это время оформлено 4027 карточки отказа, что составляет 1,4% от общего количества деклараций.

Основные бюджетообразующие товары, при импорте которых было уплачено в бюджет больше таможенных платежей и налогов:

автомобили легковые – 3 524,15 млн грн; гербициды, инсектициды – 2 446,16 млн грн; телефонные аппараты – 1 191,18 млн грн; лекарственные средства – 760,02 млн грн; машины автоматической обработки информации – 492,62 млн грн; части и принадлежности моторных транспортных средств – 444,65 млн грн; мониторы и проекторы – 426,32 млн грн; семена подсолнечника – 426,32 млн грн; шины, покрышки – 377,52 млн грн; кукуруза – 334,47 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.