На всех безработных не хватит денег: в бюджете соцстраха Украины обнаружили дыру

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В Украине может не хватить на все выплаты денег Фонда по безработице. Причина – в снижении поступлений от ЕСВ и возможном росте количества неработающих граждан.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.
Отмечается, что делу не помогут даже 6 млрд гривен, которые Кабмин в апреле выделил Фонду на покрытие дополнительных расходов, связанных с ростом безработицы из-за карантина.
Дело в том, что в правительстве исходят из расчета, что поступления в Фонд от уплаты ЕСВ будут идти по плану. “Согласно бюджету Фонда, объем его собственных поступлений (от ЕСВ) в 2020 году должен составить 14,4 млрд грн. Это – рост на 13,8%, или на 1,7 млрд грн по сравнению с 2019 годом”, – отмечают в публикации.
Однако на самом деле доходы Фонда по безработице оказались намного ниже. В январе-апреле 2020 рост поступлений от ЕСВ (за счет которых финансируется Фонд) составил всего 6,5%. А за апрель они вообще упали – на 3,8% (что неудивительно, с учетом предоставления права не платить ЕСВ за март-апрель отдельным ФЛП и уменьшения экономической активности в целом).
“Поэтому существует значительный риск того, что Фонд будет дефицитным, даже без увеличения динамики количества безработных”, – говорится в сообщении.
Если рост поступлений от ЕСВ не произойдет (что сейчас выглядит как оптимистический сценарий), дефицит Фонда без увеличения числа безработных составит 1,7 млрд грн.
А с ожидаемым увеличением безработных – не менее 3 млрд грн.
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