В Киеве будут судить злоумышленников, похитивших из "обменника" 9 млн гривен

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В Киеве будут судить неоднократно судимого жителя Одесской области и его сообщницу, которые в январе этого года выкрали из “обменника” 9 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
“…Завершено досудебное расследование в отношении неоднократно судимого жителя Одесской области и его сообщницы, которые подозреваются в краже из обменного пункта денежных средств в особо крупных размерах”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в январе 2020 года подозреваемый, который с 2011 по 2019 год отбывал наказание в местах лишения свободы в Луганской области, вместе с сообщницей разработал план совершения кражи из пункта обмена валют, в котором указанная женщина работала.
В ходе подготовки к преступлению женщина предоставила подельнику дубликат ключей от дверей и сейфа и пароль от сигнализации.
Дождавшись наполнения сейфа самой большой суммой наличных денег, женщина сообщила об этом своему сообщнику, а сама в этот день с целью обеспечения алиби поехала домой на такси вместе с коллегой.
По данным прокуратуры, ночью сообщник похитил из сейфа “обменника” денежные средства на общую сумму 9 миллионов гривен в разных валютах.
На следующий день, разделив между собой похищенное, сообщники разъехались. Мужчина приобрел внедорожник и скрывался на территории Черниговской области, где и был задержан правоохранителями. Позже в Киеве задержали и его сообщницу.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли часть похищенных средств и транспортное средство.
Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины по обвинению в совершении кражи группой лиц, в особо крупном размере и легализации доходов полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 УК Украины, направлен в суд.
В случае доказательства вины последнему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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