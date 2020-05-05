Расширение полномочий Нацбанка произойдет вовремя, несмотря на карантин

В Национальном банке Украины сообщили, что, несмотря на карантин, там планируют вовремя расширить границы своего регулирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Расширение полномочий Нацбанка происходит в соответствии с принятым Радой законом о «сплите», в рамках которого в Украине ликвидируют регулятора рынка небанковских финансовых учреждений – Нацкомфинуслуг, а его полномочия распределяются между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно этому закону, с 1 июля 2020 года Нацбанк начнет регулировать не только банки, но и страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения (кроме негосударственных пенсионных фондов).

«Успешно и своевременно завершить преобразование НБУ в регулятора небанков не мешает даже коронавирус. Хотя в стране карантин, процесс нашей подготовки идет в полном объеме и по графику», – сообщили в Нацбанке.

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовало 296 депутатов. 16 октября этот закон подписал президент.