В 2019 году Нацбанк пять раз снижал учетную ставку

Национальный банк пять раз снижал учетную ставку до 13,5% в 2019 году, а также договорился о дальнейшем тесном сотрудничестве с правительством.

Об этом сообщается в годовом отчете Нацбанка за 2019 год.

“В прошлом году Национальный банк начал цикл смягчения монетарной политики для поддержания роста экономики. За 2019 год учетная ставка снижена с 18% до 13,5%. Национальный банк действует ответственно и продолжает поддерживать экономику и в нелегкое время пандемии”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что для роста экономики, оживления кредитования и снижения процентных ставок, Нацбанк и Кабинет министров договорились о более тесном сотрудничестве и координации усилий.

“НБУ взял на себя обязательства обеспечивать ценовую стабильность и поддерживать экономическую политику правительства. Со своей стороны правительство обязалось проводить бюджетную политику и политику управления государственным долгом, которые направлены на обеспечение устойчивости государственных финансов”, – сообщил регулятор.

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