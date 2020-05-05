Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,006 млн и 35,923 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (33 и 47), максимальный курс продажи доллара 29,02 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,94-26,95 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 83,929 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,4000 – 7 777
26,9600 – 20 000
26,9600 – 35 000
26,9600 – 30 000
26,9600 – 45 000
26,9600 – 20 000
26,9600 – 15 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9300 – 10 000
26,9400 – 20 000
26,9400 – 20 000
26,9400 – 20 000
26,9500 – 2 000
26,9700 – 25 000
26,9700 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1489 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9430 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 5375 10
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 3674 10
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 10447 9
Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ4 ч. назад - 1020 6
Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионовВчера, 11:45 - 1499 5
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 10447 9
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 5375 10
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 3674 10
"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле5 ч. назад - 3561 4
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)3 ч. назад - 2809 4
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineВчера, 11:15 - 841
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 765 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовПозавчера, 10:13 - 2051 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 1814 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1698 2