В 2019 году был самый низкий показатель инфляции за последних шесть лет – Нацбанк

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В 2019 году в Украине замедлился рост цен: показатель инфляции составил 4,1%, что является самым низким показателем за последних шесть лет.
Об этом говорится в годовом отчете Нацбанка за 2019 год.
“Украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год здоровыми и крепкими. И это особенно важно сегодня, когда Украина, как и остальной мир, оказалась на грани кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мы вошли в этот период с ростом экономики и самой низкой за шесть лет инфляцией. В хорошем состоянии в кризисный год вошел и банковский сектор. Он работает стабильно, надежно и прозрачно. Текущий год банковский сектор встретил докапитализированным, прибыльным и без всякого банкротства на рынке. Банки уже активно кредитуют население и постепенно возобновляют кредитование предприятий”, – подчеркнул глава Нацбанка Яков Смолий.
В отчете отмечают, что Украина достигла цели по инфляции быстрее, чем ожидалось, даже несмотря на год двойных выборов, которые обычно из-за политической неопределенности негативно сказываются на экономических показателях страны. Этому способствовали последовательная монетарная политика Национального банка в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства.
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