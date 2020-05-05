НБУ показал, сколько поддельных банкнот было изъято в 2019 году (инфографика)

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В течение 2019 года из обращения Национальный банк изъял почти 8,8 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,3 млн грн (в 2018 году – почти 7,4 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 2,1 млн грн).
Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.
“Мы осуществляем мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатируем относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты. Количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривны в 2019 году составляло 0,00029% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении”, – сообщают в Нацбанке.
То есть на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. подделок. В странах Евросоюза, например, согласно данным официального сайта Европейского центрального банка по итогам 2019 года, этот показатель составлял примерно 23 шт. поддельных банкнот евро.
График НБУ
Почему произошел рост количества и суммы поддельных банкнот:
По результатам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот следующих номиналов:
Подавляющее большинство (99%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходится на банкноты четырех номиналов:
Банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20 грн составляли лишь 1%.
График НБУ
Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
График НБУ
В то же время подделки номиналом 100 долларов США составляли 96% от общего количества изъятых поддельных долларов США, подделки номиналом 50 и 500 евро – 56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно, подделки номиналом 5 000 и 1 000 российских рублей – 53% и 47% от общего количества изъятых поддельных российских рублей.
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