0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 326 0

НБУ показал, сколько поддельных банкнот было изъято в 2019 году (инфографика)

НБУ показал, сколько поддельных банкнот было изъято в 2019 году (инфографика)

В течение 2019 года из обращения Национальный банк изъял почти 8,8 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,3 млн грн (в 2018 году – почти 7,4 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 2,1 млн грн).

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

“Мы осуществляем мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатируем относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты. Количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривны в 2019 году составляло 0,00029% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении”, – сообщают в Нацбанке.

То есть на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. подделок. В странах Евросоюза, например, согласно данным официального сайта Европейского центрального банка по итогам 2019 года, этот показатель составлял примерно 23 шт. поддельных банкнот евро.


График НБУ

Почему произошел рост количества и суммы поддельных банкнот:

  • из-за роста количества подделок банкноты номиналом 500 грн старого образца;
  • такие подделки составляли 65% от общего количества поддельных банкнот, изъятых из обращения.

По результатам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот следующих номиналов:

  • 200 грн – на 17%;
  • 100 грн – на 29%;
  • 50 грн и 20 грн – на 31%.

Подавляющее большинство (99%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходится на банкноты четырех номиналов:

  • 500 грн (67% от общего количества изъятых подделок и 90% от их общей суммы);
  • 100 грн (16% и 4% соответственно);
  • 50 грн (8% и 1%);
  • 200 грн (8% и 4%).

Банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20 грн составляли лишь 1%.


График НБУ

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
  • евро (23%);
  • российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).


График НБУ

В то же время подделки номиналом 100 долларов США составляли 96% от общего количества изъятых поддельных долларов США, подделки номиналом 50 и 500 евро – 56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно, подделки номиналом 5 000 и 1 000 российских рублей – 53% и 47% от общего количества изъятых поддельных российских рублей.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.