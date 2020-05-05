НБУ показал, сколько поддельных банкнот было изъято в 2019 году (инфографика)

В течение 2019 года из обращения Национальный банк изъял почти 8,8 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,3 млн грн (в 2018 году – почти 7,4 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 2,1 млн грн).

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

“Мы осуществляем мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатируем относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты. Количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривны в 2019 году составляло 0,00029% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении”, – сообщают в Нацбанке.

То есть на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. подделок. В странах Евросоюза, например, согласно данным официального сайта Европейского центрального банка по итогам 2019 года, этот показатель составлял примерно 23 шт. поддельных банкнот евро.



График НБУ

Почему произошел рост количества и суммы поддельных банкнот:

из-за роста количества подделок банкноты номиналом 500 грн старого образца;

такие подделки составляли 65% от общего количества поддельных банкнот, изъятых из обращения.

По результатам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот следующих номиналов:

200 грн – на 17%;

100 грн – на 29%;

50 грн и 20 грн – на 31%.

Подавляющее большинство (99%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходится на банкноты четырех номиналов:

500 грн (67% от общего количества изъятых подделок и 90% от их общей суммы);

100 грн (16% и 4% соответственно);

50 грн (8% и 1%);

200 грн (8% и 4%).

Банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20 грн составляли лишь 1%.



График НБУ

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

(75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты); евро (23%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).



График НБУ

В то же время подделки номиналом 100 долларов США составляли 96% от общего количества изъятых поддельных долларов США, подделки номиналом 50 и 500 евро – 56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно, подделки номиналом 5 000 и 1 000 российских рублей – 53% и 47% от общего количества изъятых поддельных российских рублей.

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