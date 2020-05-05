Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантина

Участники рынка предполагают, что после окончания карантина украинцы начнут активнее покупать квартиры, в том числе с инвестиционной целью.

Однако экономические эксперты отмечают, что в условиях кризиса покупка недвижимости будет по карману не многим.

За время карантина спрос на жилье существенно сократился ­– в среднем на 50%.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК POLARIS Home&Plaza, рассказывает, что до “карантинного” кризиса более 70% всего спроса приходилось на объекты новых качественных форматов жилья с высокой ликвидностью вложений. Разница в стоимости таких квартир на котловане и на этапе ввода объекта в эксплуатацию достигает 30-50% от первоначальной суммы инвестиций.

Александр Изаров, руководитель проекта Rusaniv Residence, отметил, что миграция покупателей из более дешевых сегментов в более качественные по всем показателям должна была стать одной из тенденций 2020 года.

Какое жилье будет пользоваться спросом. Изаров прогнозирует, что после карантина спрос будет концентрироваться на объектах новых форматов, а также на однокомнатных квартирах.

“Ожидается, что более 70% всех продаж придется на 1-комнатные квартиры площадью до 50 м2. Локация: на сегодняшний день главными условиями удачной локации стоит считать хорошее транспортное сообщение и возможность за минимальный отрезок времени добраться в центр города. Также наличие уже созданной инфраструктуры в месте застройки и, конечно же, рекреационные возможности: ЖК вблизи парков, реки, озер, леса будут наиболее востребованы у покупателей”, – говорит Изаров.

Максим Орыщак, аналитик “Центра биржевых технологий”, говорит, что спрос на недвижимость в Украине будет умеренным, так как сбережений населения не хватит на массовую скупку квартир, а представители строительного сектора вряд ли будут готовы продавать недвижимость себе в убыток. Продать дешевле, чем потратили на проект – это нереальный сценарий для рынка недвижимости в Украине.

Почему люди задумываются о покупке жилья в разгар кризиса. Часто украинцы покупают недвижимость, чтобы обеспечить себя постоянным пассивным доходом. Карантин показал, что многие могут в одночасье остаться без работы и средств к существованию, поэтому другие источники дохода стали особо востребованными.

Количество людей, приобретающих квартиру для себя, сократится с 45% до 30% в общей структуре продаж. Покупку жилья отложит та категория людей, которой уже коснулся кризис, которые не знают, что будет с их работой или бизнесом. И в такой ситуации их отказ вполне резонен. Но при этом, вероятнее всего, количество инвестиционных приобретений увеличится до 50%.

Эксперты отмечают, что после карантина у многих просто не останется денег на покупку квартир. Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, что карантин уже вызвал мировой экономический кризис, который больно ударит по экономике Украины и существенно снизит уровень жизни народа. Уже работу потеряли, по разным оценкам, около трех миллионов человек, обанкротятся тысячи предприятий, в частности, особенно пострадает малый бизнес.

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“Значительную часть своих сбережений население потратит во время пребывания на карантине на потребительские товары. Поэтому люди в большинстве останутся без денег на покупку недвижимости. Выход из кризиса будет длительный. <…> Поэтому не стоит ожидать оживления рынка недвижимости ранее конца 2021 – начала 2022 года. Компании, которые занимаются продажей недвижимости, своими заявлениями о быстром росте спроса пытаются увеличить продажи и убедить покупателей, что цены достигли дна и все будет дорожать. Но реальная ситуация опровергает их заявления”, – отмечает Хмелевский.

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