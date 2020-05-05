Государство не взимает деньги с ПриватБанка, а исполняет решение суда - Малюська

Государство не взимает семь миллиардов гривень из ПриватБанка в пользу компаний братьев Суркисов, а исполняет решение суда.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Мы не взимаем и не требуем взыскать семь миллиардов гривень (или 250 миллионов долларов) с ПриватБанка. Мы исполняем решение суда, как требует от ПриватБанка обслуживание депозитов (и черт знает, как это сделать)”, – написал Малюська.

Он отметил, что если бы действительно должны были взыскать 7 млрд “в пользу компаний Суркиса”, то давно бы это сделали “без особых проблем”.

“Тезисы пресс-релизов и постов в ФБ о том, что ГИС пытается взыскать 7 миллиардов с Привата – обычная манипуляция для привлечения внимания к делу, которое скучно, неинтересно и монотонно тянется с 2017 года”, – отметил министр юстиции.

Как сообщалось, ПриватБанк обратился в полицию, Печерский райсуд г. Киева и министру юстиции с требованием дать правовую оценку действиям госисполнителя по делу Суркисов. В ПриватБанке считают “странное стечение обстоятельств”, что, несмотря на автоматизированную систему распределения дел, их делом занимался один и тот же государственный исполнитель, действия которого с точки зрения банка являются сомнительными.