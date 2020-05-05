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ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19 до $1,7 миллиарда

ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19 до $1,7 миллиарда

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ требуется 1,7 миллиарда долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации», — заявил Гебрейесус.

Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд.

«Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок», – отметил глава организации.

План рассчитан до конца 2020 года и учитывает ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

По материалам УКРИНФОРМ
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