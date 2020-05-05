Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

Кабинет Министров Украины ввел ряд изменений относительно условий регистрации и получения пособия по безработице. Теперь заявление о предоставлении статуса безработного можно подать дистанционно – через электронную почту или онлайн-портал услуг «Дия».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Что изменилось в порядке регистрации безработных в период карантина:

обеспечена возможность подачи заявлений о предоставлении статуса безработного и пособия по безработице дистанционно, то есть на электронную почту центра занятости или через онлайн-портал государственных услуг «Дия»;

повышен с 650 до 1000 грн минимальный размер помощи по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения;

зарегистрированным в службе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию (до карантина уволенным по собственному желанию пособие выплачивалось с 91 дня приобретения статуса);

работодатели из малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили свою деятельность во время карантина, могут получить помощь по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

В какой период после увольнения можно зарегистрироваться в службе занятости:

законодательством не установлено предельных сроков регистрации гражданина в государственной службе занятости после увольнения с работы;

но для того, чтобы получать помощь с учетом заработной платы по последнему месту работы, зарегистрироваться нужно в течение 6 месяцев после увольнения.

Как можно позвонить на «горячие линии» областных центров занятости:

в случае возникновения вопросов, связанных с оказанием услуг по трудоустройству в период карантина, звоните, пожалуйста, по номеру «горячей линии» вашего региона;

номера телефонов областных центров занятости по ссылке.

также вы можете позвонить на «горячую линию» государственной службы занятости 0 800 50 99 66.

Справка Finance.ua:

Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек.

В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

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