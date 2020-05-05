Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

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Кабинет Министров Украины ввел ряд изменений относительно условий регистрации и получения пособия по безработице. Теперь заявление о предоставлении статуса безработного можно подать дистанционно – через электронную почту или онлайн-портал услуг «Дия».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Что изменилось в порядке регистрации безработных в период карантина:
В какой период после увольнения можно зарегистрироваться в службе занятости:
Как можно позвонить на «горячие линии» областных центров занятости:
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