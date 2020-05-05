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В "Слуге народа" придумали способ увольнять министров по-быстрому

В "Слуге народа" придумали способ увольнять министров по-быстрому

В партии “Слуга народа” придумали новый механизм для увольнения министров по процедуре интерпелляции.

“Этот малоизвестный украинцам термин означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше”, — написала Кравчук в Facebook.

По ее словам, дать старт процедуре сможет комитет или 45 народных депутатов. Дальше вопрос должен будет рассмотреть профильный комитет, а после его резюме — депутаты в зале заседаний.

“Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра”, — объяснила Кравчук.

По материалам Дело
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