Продажа арестованного имущества пополнила бюджет почти на 400 млн грн

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С начала карантина на электронной площадке OpenMarket государственного предприятия “Система электронных торгов арестованным имуществом” (СЕТАМ) реализовали 1143 лота на сумму 375,81 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
И. о. гендиректора госпредприятия Александр Мамро отметил, что для заказчиков, благодаря высокой конкуренции на аукционах, дополнительно заработали более 110 млн грн.
“Такая статистика доказывает, что карантин для нас – это действительно не каникулы, и СЕТАМ продолжает эффективно выполнять свою работу и наполнять бюджет”, – отметил он.
За время карантина госпредприятие достигло следующих результатов:
7764 лотов с арестованным имуществом от Государственной исполнительной службы Украины и частных исполнителей выставлены на торги; 2897 писем и обращений получены и обработаны; 1297 новых пользователей зарегистрированы в системе; 659 лотов выставлены на торги от банков-партнеров для добровольной реализации.
С 18 марта большая часть сотрудников госпредприятия работают дистанционно, в соответствии с требованиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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