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Получить $5 миллиардов по новой программе будет легче - представитель Украины в МВФ

Получить $5 миллиардов по новой программе будет легче - представитель Украины в МВФ

Украине будет легче получить 5 млрд долларов от Международного валютного фонда по новой программе.

Об этом в Facebook написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«В рамках новой программы Stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получения тех же 5 млрд долл. от МВФ. В чем же измена? А ее нет… Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 млрд долл. в рамках программы EFF», – сообщил Рашкован.

Он добавил, что новая программа не требует «титанических» усилий для продвижения структурных реформ.

Ранее в Минфине заявили, что объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится в связи со сменой программы помощи.

В министерстве поясняют, что основная разница между программами EFF и Stand-by состоит в сроке их реализации: Stand-by – 1,5 года, EFF – 3 года. Также сообщается, что переговорные процессы с МВФ продолжаются, а вопрос о модальность программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

По материалам УКРИНФОРМ
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