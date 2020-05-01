0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

12% украинцев используют один и тот же пароль для входа во все свои аккаунты (исследование)

12% украинцев используют один и тот же пароль для входа во все свои аккаунты (исследование)

Уникальный пароль для каждого аккаунта используют всего 34% людей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Fabrizio Ward для Visa.

«На сегодня идентификация по биометрическим данным приобретает популярность в мире из-за высокой защищенности и удобства», – говорится в исследовании.

Как отмечается, 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия – это быстрее, чем пароль, и 71% – что это проще, чем пароль. Практически схожие результаты показывает опрос Visa в США: две трети респондентов считают биометрические данные проще и быстрее в использовании по сравнению с традиционным паролем.

Читайте также: Удаленная идентификация клиентов МФО: как это может работать

Согласно исследованию, уникальный пароль для каждого аккаунта используют всего 34% людей. Более половины (54%) участников исследования имеет несколько различных, но не уникальных паролей, а каждый восьмой (12%) использует один и тот же пароль для входа во все свои аккаунты.

Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными:

  • отпечаток пальца – 89%;
  • сканирование сетчатки – 87%;
  • одноразовый пароль – 83%;
  • сканирования рисунка вен – 78%;
  • сканирование лица – 73%.

«Мы прогнозируем, что платежная индустрия может отказаться от паролей через пять лет и перейти к биометрии или технологии доступа с использованием физических атрибутов – отпечатки пальцев, распознавание лица и т.д. Биометрическая идентификация становится все более популярной среди украинцев, поэтому убеждены, что в ближайшее время она будет высоко востребованной у потребителей», – комментирует Вера Платонова, Старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.