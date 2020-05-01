12% украинцев используют один и тот же пароль для входа во все свои аккаунты (исследование)

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Уникальный пароль для каждого аккаунта используют всего 34% людей.
Об этом свидетельствуют данные исследования Fabrizio Ward для Visa.
«На сегодня идентификация по биометрическим данным приобретает популярность в мире из-за высокой защищенности и удобства», – говорится в исследовании.
Как отмечается, 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия – это быстрее, чем пароль, и 71% – что это проще, чем пароль. Практически схожие результаты показывает опрос Visa в США: две трети респондентов считают биометрические данные проще и быстрее в использовании по сравнению с традиционным паролем.
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Согласно исследованию, уникальный пароль для каждого аккаунта используют всего 34% людей. Более половины (54%) участников исследования имеет несколько различных, но не уникальных паролей, а каждый восьмой (12%) использует один и тот же пароль для входа во все свои аккаунты.
Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными:
«Мы прогнозируем, что платежная индустрия может отказаться от паролей через пять лет и перейти к биометрии или технологии доступа с использованием физических атрибутов – отпечатки пальцев, распознавание лица и т.д. Биометрическая идентификация становится все более популярной среди украинцев, поэтому убеждены, что в ближайшее время она будет высоко востребованной у потребителей», – комментирует Вера Платонова, Старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
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