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Туризм под водой: создана первая вместительная подводная лодка (фото)

Туризм под водой: создана первая вместительная подводная лодка (фото)

Компания Triton – крупнейшее имя в создании оборудования для подводных погружений и глубоководных исследований. Они запустили невероятно выглядящую туристическую субмарину, который может погрузить 24 пассажира, пилота и второго пилота на глубину до 100 метров.

Подводная лодка имеет кондиционер, обеспечивает панорамный вид через акриловые окна. Там, где другие подводные лодки предлагают лишь ограниченные виды, эта лодка похожа на гигантскую прозрачную трубу, которая достаточно высокая, чтобы стоять внутри.

DeepView 24 – первая из серии туристических подводных лодок DeepView, которые могут быть различной длины для размещения от 12 до 66 пассажиров.

Привод и рулевое управление являются электрическими. Два главных двигателя обладают мощностью 20 кВт (27 л.с.), плюс дополнительно установлены четыре двигателя Vertran мощностью 12,6 кВт (17 л.с.). Большая свинцово-кислотная батарея накапливает 240 кВт-ч энергии. Эта батарея выдержит полных 14 часов подводного туризма, с максимальной скоростью 3 узла (5,5 км/ч).


Лодка DeepView

Помимо этого, дополнительные десять светодиодов по 20 000 люменов освещают пространство вокруг. Тритон построил DeepView 24 для Vinpearl, сети роскошных отелей и курортов во Вьетнаме, которая начнет совершать погружения в декабре этого года у острова Хон Тре в Нячанге.

По материалам bigmir.net
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