Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имущество

Украинский бизнес предлагает изменить существующую модель налога на недвижимость или существенно ее модифицировать.

Как сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом говорят результаты опроса, проведенного ЕБА.

“В экспертной среде давно ведутся дискуссии относительно уместности налогообложения недвижимости вообще и, в частности, эффективности действующей модели налога на недвижимость. В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация решила провести опрос среди налоговых и финансовых экспертов компаний, считают ли они действующую модель налогообложения недвижимого имущества эффективной и каких изменений она требует”, – говорится в сообщении.

Отношение к налогу на недвижимость:

51% респондентов выступают против налогообложения собственно недвижимости;

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около 28% имеют ряд существенных предложений по модификации налогообложения (например введение дифференцированных ставок, упрощение системы начисления и уплаты, увеличение освобождения от налогообложения и т.д.);

поддерживают существование налога около 21% респондентов, ссылаясь, в частности, на мировой опыт и на существование аналогичного налога в других странах.

Что предлагает бизнес:

подавляющее большинство опрошенных считают, что налогом должен облагаться только доход от использования и прибыль от отчуждения имущества, а не само имущество – так считает 71% опрошенных;

63% респондентов полагают, что для физических лиц должен быть установлен упрощенный режим налогообложения доходов от использования недвижимого имущества, а именно уменьшена ставка НДФЛ и упрощена отчетность;

48% убеждены, что физические лица должны иметь право амортизировать объекты недвижимости, которые используются для получения дохода;

47% респондентов считают, что приобретение недвижимого имущества не должно облагаться налогом специальными трансакционными налогами (кроме НДС в случаях, предусмотренных законом).

Справка Finance.ua:

В настоящее время ставка налога устанавливается в соответствии с решением местных властей в размере, не превышающем общегосударственное ограничение – не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр.

В 2020 году максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м. (минимальная заработная плата – 4723 грн).

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