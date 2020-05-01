0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имущество

Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имущество

Украинский бизнес предлагает изменить существующую модель налога на недвижимость или существенно ее модифицировать.

Как сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом говорят результаты опроса, проведенного ЕБА.

“В экспертной среде давно ведутся дискуссии относительно уместности налогообложения недвижимости вообще и, в частности, эффективности действующей модели налога на недвижимость. В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация решила провести опрос среди налоговых и финансовых экспертов компаний, считают ли они действующую модель налогообложения недвижимого имущества эффективной и каких изменений она требует”, – говорится в сообщении.

Отношение к налогу на недвижимость:

  • 51% респондентов выступают против налогообложения собственно недвижимости;

Читайте также: Как получить освобождение от арендной платы на время карантина

  • около 28% имеют ряд существенных предложений по модификации налогообложения (например введение дифференцированных ставок, упрощение системы начисления и уплаты, увеличение освобождения от налогообложения и т.д.);
  • поддерживают существование налога около 21% респондентов, ссылаясь, в частности, на мировой опыт и на существование аналогичного налога в других странах.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

Что предлагает бизнес:

  • подавляющее большинство опрошенных считают, что налогом должен облагаться только доход от использования и прибыль от отчуждения имущества, а не само имущество – так считает 71% опрошенных;
  • 63% респондентов полагают, что для физических лиц должен быть установлен упрощенный режим налогообложения доходов от использования недвижимого имущества, а именно уменьшена ставка НДФЛ и упрощена отчетность;
  • 48% убеждены, что физические лица должны иметь право амортизировать объекты недвижимости, которые используются для получения дохода;
  • 47% респондентов считают, что приобретение недвижимого имущества не должно облагаться налогом специальными трансакционными налогами (кроме НДС в случаях, предусмотренных законом).

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время ставка налога устанавливается в соответствии с решением местных властей в размере, не превышающем общегосударственное ограничение – не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр.
  • В 2020 году максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м. (минимальная заработная плата – 4723 грн).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.