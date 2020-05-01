Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имущество

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Украинский бизнес предлагает изменить существующую модель налога на недвижимость или существенно ее модифицировать.
Как сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом говорят результаты опроса, проведенного ЕБА.
“В экспертной среде давно ведутся дискуссии относительно уместности налогообложения недвижимости вообще и, в частности, эффективности действующей модели налога на недвижимость. В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация решила провести опрос среди налоговых и финансовых экспертов компаний, считают ли они действующую модель налогообложения недвижимого имущества эффективной и каких изменений она требует”, – говорится в сообщении.
Отношение к налогу на недвижимость:
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Что предлагает бизнес:
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