0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

LG представила новый смартфон с четырьмя камерами (фото, видео)

LG представила новый смартфон с четырьмя камерами (фото, видео)

Компания LG представила смартфон под названием Velvet, получивший ряд заметных отличий от предыдущих линеек фирменных устройств производителя. В список ключевых особенностей аппарата вошли оригинальный дизайн корпуса, поддержка стилусов с распознаванием до 4096 степеней нажатия, хороший запас оперативной памяти и производительный процессор Qualcomm с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20,5:9. Для удобства работы со смартфоном одной рукой его корпус также скруглён по краям. Экран новинки поддерживает работу со стилусами компании Wacom, а предустановленное приложение Nebo позволяет аппарату преобразовывать рукописный текст в цифровой.


Фото: androidcentral.com

За производительность LG Velvet отвечает процессор Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и накопитель стандарта UFS 2.1 на 128 ГБ с возможностью расширения посредством карты microSD. На задней крышке аппарата разместились три датчика основной камеры с разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей.

Ёмкость встроенного аккумулятора гаджета составляет 4300 мАч, предусмотрена возможность быстрой зарядки — проводной и беспроводной. Ещё одной особенностью модели стала защита корпуса IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810. Работает LG Velvet под управлением ОС Android 10.


Фото: androidcentral.com

Технические характеристики:

  • дисплей: 6,8’‘, OLED, поддержка стилусов Wacom;
  • процессор: Qualcomm Snapdragon 765;
  • оперативная память: 8 ГБ;
  • встроенная память: 128 ГБ UFS 2.1, поддержка microSD;
  • аккумулятор: 4300 мАч;
  • основная камера: 48 + 8 + 5 Мп;
  • фронтальная камера: 16 Мп;
  • безопасность: сканер отпечатков под дисплеем.

Стоимость смартфона на южнокорейском рынке составляет $735, доступность и цена LG Velvet в других регионах ещё не объявлены.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.