LG представила новый смартфон с четырьмя камерами (фото, видео)

Компания LG представила смартфон под названием Velvet, получивший ряд заметных отличий от предыдущих линеек фирменных устройств производителя. В список ключевых особенностей аппарата вошли оригинальный дизайн корпуса, поддержка стилусов с распознаванием до 4096 степеней нажатия, хороший запас оперативной памяти и производительный процессор Qualcomm с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20,5:9. Для удобства работы со смартфоном одной рукой его корпус также скруглён по краям. Экран новинки поддерживает работу со стилусами компании Wacom, а предустановленное приложение Nebo позволяет аппарату преобразовывать рукописный текст в цифровой.



Фото: androidcentral.com

За производительность LG Velvet отвечает процессор Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и накопитель стандарта UFS 2.1 на 128 ГБ с возможностью расширения посредством карты microSD. На задней крышке аппарата разместились три датчика основной камеры с разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей.

Ёмкость встроенного аккумулятора гаджета составляет 4300 мАч, предусмотрена возможность быстрой зарядки — проводной и беспроводной. Ещё одной особенностью модели стала защита корпуса IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810. Работает LG Velvet под управлением ОС Android 10.



Фото: androidcentral.com

Технические характеристики:

дисплей: 6,8’‘, OLED , поддержка стилусов Wacom;

, поддержка стилусов Wacom; процессор: Qualcomm Snapdragon 765;

оперативная память: 8 ГБ;

встроенная память: 128 ГБ UFS 2.1, поддержка microSD;

2.1, поддержка microSD; аккумулятор: 4300 мАч;

основная камера: 48 + 8 + 5 Мп;

фронтальная камера: 16 Мп;

безопасность: сканер отпечатков под дисплеем.

Стоимость смартфона на южнокорейском рынке составляет $735, доступность и цена LG Velvet в других регионах ещё не объявлены.