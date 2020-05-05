LG представила новый смартфон с четырьмя камерами (фото, видео)

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Компания LG представила смартфон под названием Velvet, получивший ряд заметных отличий от предыдущих линеек фирменных устройств производителя. В список ключевых особенностей аппарата вошли оригинальный дизайн корпуса, поддержка стилусов с распознаванием до 4096 степеней нажатия, хороший запас оперативной памяти и производительный процессор Qualcomm с поддержкой сетей пятого поколения.
Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20,5:9. Для удобства работы со смартфоном одной рукой его корпус также скруглён по краям. Экран новинки поддерживает работу со стилусами компании Wacom, а предустановленное приложение Nebo позволяет аппарату преобразовывать рукописный текст в цифровой.
Фото: androidcentral.com
За производительность LG Velvet отвечает процессор Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и накопитель стандарта UFS 2.1 на 128 ГБ с возможностью расширения посредством карты microSD. На задней крышке аппарата разместились три датчика основной камеры с разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей.
Ёмкость встроенного аккумулятора гаджета составляет 4300 мАч, предусмотрена возможность быстрой зарядки — проводной и беспроводной. Ещё одной особенностью модели стала защита корпуса IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810. Работает LG Velvet под управлением ОС Android 10.
Фото: androidcentral.com
Технические характеристики:
Стоимость смартфона на южнокорейском рынке составляет $735, доступность и цена LG Velvet в других регионах ещё не объявлены.
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