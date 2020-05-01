Топ-10 самых важных реформ по мнению украинцев (опрос)

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Еще до пандемии коронавируса украинцы считали, что основной отраслью, на реформировании которой должно сосредоточиться правительство Украины, является медицина.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта, который проводился в сентябре-декабря 2019 г. Результаты были представлены во время онлайн-круглого стола “Реформы в Украине: возможные положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина”.
Топ-10 первоочередных реформ, на которых власти следовало бы сосредоточить внимание:
Однако, граждане определили также реформы, которые сейчас не ко времени или вовсе не нужны. Среди них – земельная (38,2%), приватизация госпредприятий (9,6%), развитие электронного управления (7,4%) и реформа банковского и финансового сектора (6,7%).
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