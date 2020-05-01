Топ-10 самых важных реформ по мнению украинцев (опрос)

Еще до пандемии коронавируса украинцы считали, что основной отраслью, на реформировании которой должно сосредоточиться правительство Украины, является медицина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта, который проводился в сентябре-декабря 2019 г. Результаты были представлены во время онлайн-круглого стола “Реформы в Украине: возможные положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина”.

Топ-10 первоочередных реформ, на которых власти следовало бы сосредоточить внимание:

медицинская – 46%;

антикоррупционная – 38,1%;

реформа пенсионного обеспечения и социальной защиты – 34,7%;

земельная – 32,7%;

энергетическая – 24,9%;

судебная – 23,9%;

децентрализация и реформа местного самоуправления – 22,2%;

сектор безопасности, обороны и реформа полиции – 22% и 17,1% соответственно;

люстрация чиновников – 15,5%;

реформа жилищно-коммунального хозяйства – 15,1%.

Однако, граждане определили также реформы, которые сейчас не ко времени или вовсе не нужны. Среди них – земельная (38,2%), приватизация госпредприятий (9,6%), развитие электронного управления (7,4%) и реформа банковского и финансового сектора (6,7%).

Справка Finance.ua:

У почти половины опрошенных возникают негативные ассоциации при упоминании о реформах в Украине.