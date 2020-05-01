Украинцам продали поддельных гаджетов на 1,5 млн гривен

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Киберполиция задержала группу из 11 человек за продажу фальсифицированной техники известной марки.
Об этом сообщил департамент киберполиции МВД.
Дельцы создали более 50 вебсайтов, через которые продавали заказанные в Китае гаджеты, предварительно сфальсифицировав упаковку брендового производителя.
Для придания вида оригинала с помощью новой полиграфии использовались копии оригинальных упаковок, оттиски марки и уникальные идентификаторы.
Фото: МВД
За три месяца они продали подделки 1500 гражданам в нескольких областях Украины, выручив более 1,5 млн гривен.
Открыто уголовное производство по статьям Мошенничество и Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного обозначения происхождения товара (ст.190, ч.2 ст.229).
Фото: МВД
О подозрении уведомлены семь фигурантов, два из них задержаны. В рамках расследования проведены обыски во Львове, Киеве и на Волыни.
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