Украинцам продали поддельных гаджетов на 1,5 млн гривен

Киберполиция задержала группу из 11 человек за продажу фальсифицированной техники известной марки.

Об этом сообщил департамент киберполиции МВД.

Дельцы создали более 50 вебсайтов, через которые продавали заказанные в Китае гаджеты, предварительно сфальсифицировав упаковку брендового производителя.

Для придания вида оригинала с помощью новой полиграфии использовались копии оригинальных упаковок, оттиски марки и уникальные идентификаторы.



Фото: МВД

За три месяца они продали подделки 1500 гражданам в нескольких областях Украины, выручив более 1,5 млн гривен.

Открыто уголовное производство по статьям Мошенничество и Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного обозначения происхождения товара (ст.190, ч.2 ст.229).



Фото: МВД

О подозрении уведомлены семь фигурантов, два из них задержаны. В рамках расследования проведены обыски во Львове, Киеве и на Волыни.