В Минэкоэнерго планируют запустить аукционы по "зеленой энергетике"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует запустить аукционы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и заключить с инвесторами меморандум об изменениях условий поддержки “зеленой энергетики” на добровольных началах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
“Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец в формате видеоконференции обсудила с министром энергетики Литовской Республики Жигимантасом Вайчюнасом перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики и защиты окружающей среды. Ольга Буславец проинформировала коллегу, что Минэкоэнерго планирует запустить аукционы ВИЭ и вместе с Премьер-министром Украины завершить дискуссию с инвесторами в этот сектор, чтобы заключить меморандум об изменении условий поддержки ВИЭ на добровольных началах”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что Вайчюнас выразил поддержку таким планам и отметил, что введение аукционной модели в его стране полностью себя оправдало и позволило значительно снизить цену на электроэнергию и сохранить привлекательность инвестирования в ВИЭ.
По словам Буславец, в Украине теперь профицит электроэнергии. Страна осуществляет технические и юридические шаги, чтобы синхронизироваться с энергосистемой Континентальной Европы ENTSO-E и сотрудничать с соседними странами в контексте энергетики.
“Во время разговора стороны также обсудили вопросы диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа, в том числе с возможностью использования литовского LNG-терминала, и договорились усилить сотрудничество между украинскими и литовскими операторами ГТС в этом направлении”, – добавили в пресс-службе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 9627 9
Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионов9 ч. назад - 754 4
Из-за отключения энергоблоков государство не заработает миллиарды гривен, а тарифы на электричество вырастут – ГерусВчера, 20:00 - 1111 3
Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка 250 миллионов долларов в пользу Суркисов4 ч. назад - 416 2
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метро8 ч. назад - 1918 2
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 9627 9
НБУ обнародовал правила работы коллекторских компаний11 ч. назад - 5095 1
Как будут работать банки в выходные13 ч. назад - 2644
Цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантина9 ч. назад - 2402
Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедут11 ч. назад - 2209 2
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online9 ч. назад - 525
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Вчера, 14:10 - 633 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовВчера, 10:13 - 1624
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DПозавчера, 10:10 - 1618 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1623 2