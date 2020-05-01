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Рада ввела дополнительные меры для повышения соцзащиты медиков

Рада ввела дополнительные меры для повышения соцзащиты медиков

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №3380 “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19”.

За него проголосовали 336 нардепов.

Согласно закону, медицинские работники, находящиеся на самоизоляции по причине работы с больными COVID-19, должны получать 100% заработной платы независимо от страхового стажа.

Также на волонтерских началах к борьбе с эпидемией разрешают привлекать врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории с установлением ограничений в отношении такого привлечения.

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Также вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактирующих с больными COVID-19 людей, а также медработников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом.

Кроме того, закон содержит поручения Кабмина, касающиеся обновления алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определения больниц (первой, второй, третьей волн), куда направлять больных, очередность их заполнения и т.д.

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По материалам Finance.UA
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