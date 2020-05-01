Рада ввела дополнительные меры для повышения соцзащиты медиков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №3380 “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19”.
За него проголосовали 336 нардепов.
Согласно закону, медицинские работники, находящиеся на самоизоляции по причине работы с больными COVID-19, должны получать 100% заработной платы независимо от страхового стажа.
Также на волонтерских началах к борьбе с эпидемией разрешают привлекать врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории с установлением ограничений в отношении такого привлечения.
Также вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактирующих с больными COVID-19 людей, а также медработников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом.
Кроме того, закон содержит поручения Кабмина, касающиеся обновления алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определения больниц (первой, второй, третьей волн), куда направлять больных, очередность их заполнения и т.д.
Беспокоишься за себя и близких? Страхование от коронавируса от 150 грн за полгода. Выплаты при COVID-19 до 50 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 2467 16
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 7623 7
Александр Лактионов: Европа выбирает метан, Мариуполь и Львов – дизель. Что выберут Киев и Николаев?Вчера, 10:33 - 2434 6
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 4867 6
Компания Ахметова запускает заводы в ИталииВчера, 16:43 - 1498 4
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 7623 7
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 4867 6
НБУ обнародовал правила работы коллекторских компаний6 ч. назад - 3766 1
Межбанк: НБУ удержал курс от дальнейшего паденияВчера, 18:10 - 2739 2
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 2467 16
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online5 ч. назад - 339
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Вчера, 14:10 - 565 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовВчера, 10:13 - 1436
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DПозавчера, 10:10 - 1533 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1591 1