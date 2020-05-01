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Можно будет позвонить из Tesla: Маск анонсировал новую полезную функцию

Можно будет позвонить из Tesla: Маск анонсировал новую полезную функцию

По словам Илона Маска (Elon Musk), в электромобилях Tesla скоро появится новая полезная возможность.

Речь идет о нативной поддержке функции видеоконференций. Её должны добавить в будущих обновлениях.

К сожалению, сроки выхода и как будет работать такая возможность, Маск не сообщил.

Скорее всего, для видеозвонков можно будет использовать встроенную камеру, которая находится в зеркале заднего вида. Сейчас она нужна, чтобы система могла следить за состоянием водителя во время работы автопилота. Также, пока непонятно, будет ли это собственный сервис звонков или инженеры интегрируют в фирменное ПО один из существующих.

По материалам internetua.com
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