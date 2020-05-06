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Назван самый популярный Instagram-суперкар

Назван самый популярный Instagram-суперкар

Британский сайт Compare the Market составил рейтинг популярности суперкаров в Instagram. В списке — 30 моделей, а в первую пятёрку попали сразу три Lamborghini.

Для определения положения каждой модели в рейтинге специалисты Compare the Market взяли по два популярных хэштега, связанных с конкретным суперкаром, и подсчитали количество опубликованных фотографий. Получилось, что самым популярным автомобилем в этой категории стал Lamborghini Aventador (3 597 431 запись), а в первую пятерку попали еще две итальянских двухдверки: на третьем месте расположился Huracan (2 789 616), на пятом — Gallardo (1 375 998).

Помимо них в Топ-5 вошли Audi R8 (3 388 955) и Ferrari 458 (1 684 744).

В рейтинге также присутствует Bugatti Veyron — у него девятое место и 884 538 записей, — и Chiron (806 034). Купе Pagani Huayra занимает 15 строчку (507 802), снятый с производства Dodge Viper — 22-ю (298 620). Рекордный Koenigsegg Agera расположился на 23 месте (247 786), Bugatti Divo (60 208) и Maserati MC12 (57 315) — на 28 и 29 местах соответственно. Замыкает список 725-сильный Aston Martin DBS Superleggera (52 015).

По материалам internetua.com
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