Facebook начала тестирование "интернета для малообеспеченных"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Facebook вместе с четырьмя операторами мобильной связи начала тестировать в Перу сервис Discover. Программа, которую можно установить на компьютер или Android-устройство, позволяет получить доступ к тестовым версиям сайтов, но фото и видео недоступны, сообщает Naked science.
Программа позволяет экономить трафик и предоставлять доступ к интернету максимально большому количеству малообеспеченных людей. Благодаря Discover, жители Перу смогут получить 10 бесплатных мегабайт интернета в день. Этот лимит установили в Facebook, а не мобильные операторы. В дальнейшем трафик на одного человека может быть пересмотрен.
“Во время кризиса общественного здравоохранения, вызванного коронавирусом, мы считаем, что особенно важно исследовать способы помочь людям оставаться на связи и расширить доступ к медицинской информации и другим ресурсам в интернете. В рамках нашей постоянной работы по обеспечению доступа людей к точной медицинской информации ресурсы о здоровье и коронавирусе получат место на домашней странице Discover”, – говорит Йоав Зееви, менеджер по продуктам в Facebook.
Discover — далеко не единственная инициатива Facebook по предоставлению бесплатного интернета. Компания также развивает проект Internet.org, который дает доступ к ограниченному числу веб-ресурсов в 65 странах. На территории Индии уже работает программа Express Wi-Fi, которая позволяет крупным потребителям трафика делиться интернетом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Из-за отключения энергоблоков государство не заработает миллиарды гривен, а тарифы на электричество вырастут – ГерусПозавчера, 20:00 - 1236 7
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 2354 4
Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионовВчера, 11:45 - 927 4
Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедутВчера, 09:47 - 3249 4
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 718 3
НБУ обнародовал правила работы коллекторских компанийВчера, 10:00 - 6245 1
Как будут работать банки в выходныеВчера, 07:32 - 3591
Цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантинаВчера, 11:33 - 3304
Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедутВчера, 09:47 - 3249 4
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 2354 4
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineВчера, 11:15 - 615
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 656 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовПозавчера, 10:13 - 1721 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 1663 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1637 2