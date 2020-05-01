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В правительстве предлагают обязать иностранцев получать разрешение для инвестиций в стратегические предприятия

В правительстве предлагают обязать иностранцев получать разрешение для инвестиций в стратегические предприятия

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало законопроект, которым предлагает обязать инвесторов-нерезидентов получать специальное разрешение на осуществление инвестиций в стратегические отрасли Украины.

Соответствующий законопроект Минэкономики разместило на своем сайте для обсуждения.

В частности, там ссылаются на опыт развитых стран, где инвестиции в стратегические отрасли согласовываются на уровне правительства. В Украине же такие инвестиции никак не регулируются.

«В Украине пока отсутствует система оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность. Кроме того, вопросы сотрудничества субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности Украины, с инвесторами, которые обладают безупречной деловой репутацией и добродетелью, являются одним из приоритетных для таких предприятий», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия законопроекта, в Украине создадут специальный орган, который будет согласовывать инвестиции иностранных инвесторов в важные для национальной безопасности сферы. Для этого за законопроект должны проголосовать большинство депутатов Рады.

По материалам hromadske.tv
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