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В Британии прогнозируют крупнейшее падение экономики за 300 лет

В Британии прогнозируют крупнейшее падение экономики за 300 лет

Банк Англии прогнозирует, что в этом году экономика страны может упасть на 14% из-за пандемии коронавируса. Это является самым большим падением с 1706 года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные центрального банковского учреждения Великобритании.

«Банк Англии прогнозирует, что ВВП Великобритании в этом году сократится на 14%, а уровень безработицы повысится до 8% из-за коронавируса», – говорится в сообщении.

Если прогноз станет реальностью, то это будет самое большое падение экономики для Великобритании с 1706 года.

В то же время британский Центробанк оставил базовую ставку на рекордно низком уровне 0,1%.

В Банке Англии отметили, что реализация прогноза будет зависеть от финансовой поддержки со стороны самого Банка и правительства страны.

В следующем году ВВП Великобритании может вырасти на 15% в случае стремительного оживления экономической деятельности в стране.

По материалам УКРИНФОРМ
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