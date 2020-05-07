Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня банки, в частности, предоставляют своим клиентам возможность в режиме онлайн заключить договор банковского вклада/счета. Для минимизации рисков нарушения своих прав как вкладчика, пользуясь этой возможностью, клиент обязательно должен ознакомиться на вебсайте банка с условиями таких договоров и справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
“Введенные карантинные ограничения побудили украинцев отдать предпочтение дистанционному пользованию услугами банков. Системы онлайн-банкинга, не требующие непосредственного посещения банковского учреждения, позволяют клиентам осуществлять самообслуживание. Достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер”, – говорится в сообщении.
Какую информацию должен разместить каждый банк на своем сайте:
Также на сайте каждого банка есть раздел с информацией о функционировании системы гарантирования вкладов физических лиц, в котором размещены скан-копия свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физлиц, реквизиты Фонда, образец справки, сумма предельного размера возмещения средств по вкладам, перечень условий, при которых Фонд не возместит средства, и тому подобное.
Перед подписанием договора банковского вклада/счета с использованием систем дистанционного обслуживания необходимо внимательно прочитать условия договора, размещение которого на сайте банка является его обязанностью, в соответствии с требованиями нормативно-правового акта Фонда гарантирования вкладов.
Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)Позавчера, 21:00 - 2822 13
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаПозавчера, 20:01 - 3798 12
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 2702 10
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 4168 6
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоПозавчера, 21:33 - 8784 6
Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживаетВчера, 11:07 - 9891 4
Где в Киеве самые дешевые квартиры (инфографика)Вчера, 10:01 - 5194
Аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее времяВчера, 12:10 - 5012
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 4168 6
Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожатьВчера, 17:58 - 4113 1
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1504 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 986 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 3026 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2307 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1866 3