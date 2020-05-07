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Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание

Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание

Сегодня банки, в частности, предоставляют своим клиентам возможность в режиме онлайн заключить договор банковского вклада/счета. Для минимизации рисков нарушения своих прав как вкладчика, пользуясь этой возможностью, клиент обязательно должен ознакомиться на вебсайте банка с условиями таких договоров и справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“Введенные карантинные ограничения побудили украинцев отдать предпочтение дистанционному пользованию услугами банков. Системы онлайн-банкинга, не требующие непосредственного посещения банковского учреждения, позволяют клиентам осуществлять самообслуживание. Достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер”, – говорится в сообщении.

Какую информацию должен разместить каждый банк на своем сайте:

  • примерные договоры для каждого вида банковского счета и банковского вклада;
  • условия договора присоединения, другого публичного договора;
  • цены банковских услуг, размер процентов и тарифов банка (по заключению договоров);
  • акционные предложения для вкладчиков, условия их применения и срок их действия.

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Также на сайте каждого банка есть раздел с информацией о функционировании системы гарантирования вкладов физических лиц, в котором размещены скан-копия свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физлиц, реквизиты Фонда, образец справки, сумма предельного размера возмещения средств по вкладам, перечень условий, при которых Фонд не возместит средства, и тому подобное.

Перед подписанием договора банковского вклада/счета с использованием систем дистанционного обслуживания необходимо внимательно прочитать условия договора, размещение которого на сайте банка является его обязанностью, в соответствии с требованиями нормативно-правового акта Фонда гарантирования вкладов.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке Украины разработали механизм удаленной идентификации личности, который предполагает, что для открытия счета в банке достаточно будет осуществить видеовызов.

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По материалам Finance.UA
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