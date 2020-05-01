Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

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Международные резервы Украины в апреле 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,1%, или на $800 млн – до $25,695 млрд.
Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в четверг.
“Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка по управлению резервами и на валютном рынке”, – говорится в сообщении.
«Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты была более чем достаточной для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов», – сообщают в НБУ.
За апрель там купили на межбанковском валютном рынке на 678,8 миллиона долларов больше, чем продали.
На обслуживание валютных долгов государства в апреле потратили почти 304 миллионов долларов из резервов. Эти расходы частично компенсировали новыми займами правительства на 164,4 миллиона долларов.
Также резервы «заработали» 232 миллиона долларов в месяц из-за того, что активы, которые входят в их состав, подорожали.
«Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», – добавили в Нацбанке. Отметим, что безопасным считается уровень международных резервов, который покрывает минимум 3 месяца будущего импорта.
По состоянию на начало апреля 2020 размер золотовалютных резервов Украины составлял 24,9 миллиарда долларов. За март резервы сократились на 1,7 миллиарда долларов.
По состоянию на начало марта размер международных резервов Украины составил 26,62 миллиарда долларо
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