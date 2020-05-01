0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

Международные резервы Украины в апреле 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,1%, или на $800 млн – до $25,695 млрд.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в четверг.

“Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка по управлению резервами и на валютном рынке”, – говорится в сообщении.

«Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты была более чем достаточной для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов», – сообщают в НБУ.

За апрель там купили на межбанковском валютном рынке на 678,8 миллиона долларов больше, чем продали.

На обслуживание валютных долгов государства в апреле потратили почти 304 миллионов долларов из резервов. Эти расходы частично компенсировали новыми займами правительства на 164,4 миллиона долларов.

Также резервы «заработали» 232 миллиона долларов в месяц из-за того, что активы, которые входят в их состав, подорожали.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», – добавили в Нацбанке. Отметим, что безопасным считается уровень международных резервов, который покрывает минимум 3 месяца будущего импорта.

По состоянию на начало апреля 2020 размер золотовалютных резервов Украины составлял 24,9 миллиарда долларов. За март резервы сократились на 1,7 миллиарда долларов.

По состоянию на начало марта размер международных резервов Украины составил 26,62 миллиарда долларо

Справка Finance.ua:

  • Ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года с 29,3 млрд долларов до 27,2 млрд долларов.
  • Как отметил глава НБУ Смолий, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов течение этого и последующих лет.
  • По прогнозу НБУ, размер резервов составит 28,6 млрд долларов в 2021 году и 28,0 млрд долларов в 2022 году.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.