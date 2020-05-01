«Киевстар» увеличил прибыль на 16%, однако количество абонентов уменьшилось

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Мобильный оператор «Киевстар» в первом квартале этого года увеличил доход на 16%, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года — до почти 6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Общий доход компании в 1 кв. 2020 вырос на 16,1%, по сравнению с 1 кв. 2019, до 5,950 млрд грн. В 1 кв. 2020 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму 2,394 млрд грн”, – говорится в сообщении.
В то же время количество абонентов в первом квартале сократилось на 1,2% — до 26 млн пользователей.
Как отмечают в компании, абоненты увеличили использование голосовой связи и мобильного интернета. В частности, использование дата-трафика на абонента в среднем увеличилось на 62% по сравнению с 1 кв. 2019. Количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом, выросло до 17 млн, или на 10,4% по сравнению с 1 кв. 2019. Использование голосовой связи в расчете на одного абонента увеличилось на 3%, до 603 минут.
Как выросли доходы компании:
Капитальные расходы в 1 кв. 2020 достигли 1,347 млрд грн, на 37,1% больше, чем в 1 кв. 2019. В основном, средства были направлены в развитие сети 4G и обеспечение качества услуг.
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