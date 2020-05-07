Состояние самого богатого европейца сократилось из-за пандемии коронавируса на $30 млрд

Французский миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из-за пандемии коронавируса потерял более $30 млрд состояния.

Об этом пишет Bloomberg.

Состояние Арно снизились из-за того, что акции LVMH с начала года подешевели на 19%. Он потерял больше, чем любой другой участник рейтинга Bloomberg Billionaires за этот же период. Состояние самого богатого человека планеты, главы Amazon Джеффа Безоса за этот же период выросло примерно на такую же сумму.

Агентство отмечает, что сейчас Арно занимается планированием посткоронавирусного будущего его империи брендов, которые создают предметы роскоши. Несмотря на кризис, он не собирается отказываться от сделки по покупке Tiffany & Co. за $16 млрд. Стратегия LVMH часто заключалась в том, чтобы тратить большие деньги для крупных выигрышей, пишет Bloomberg.