Сервис курьерской доставки Glovo начал работу еще в двух городах

Сервис Glovo запустился в Борисполе и Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Зона действия сервиса в Борисполе не только полностью покрыла основные микрорайоны города – Шевченковский, Центральный и Звездный, но и значительно вышла за их пределы. Поэтому на севере территория доставки сервиса ограничивается железной дорогой, а на востоке улицами Кооперативной и Липовой. В Броварах в зону покрытия Glovo вошла вся территория города от черты Киева до железной дороги, а также частично микрорайон Торгмаш.



Glovo в Борисполе/ Инфографика Glovo



Glovo в Броварах/ Инфографика Glovo

Как воспользоваться сервисом доставки Glovo:

скачать приложение с App Store или Google Play на смартфон;

создать учетную запись;

выбрать способ оплаты и определиться со своим заказом.

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Для ограничения дополнительных контактов пользователей и курьеров, рекомендуется использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку.

Кроме доставки из конкретных заведений, в Glovo можно заказать:

передачу любого предмета в зоне покрытия сервиса в городе;

стоимость доставки рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния;

габариты заказа не должны превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см, то есть объект должен умещаться в фирменный рюкзак курьера.

Пользователи могут отследить процесс доставки в реальном времени на карте приложения, а при необходимости – связаться с курьером.