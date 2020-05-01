Сервис курьерской доставки Glovo начал работу еще в двух городах

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Сервис Glovo запустился в Борисполе и Броварах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Зона действия сервиса в Борисполе не только полностью покрыла основные микрорайоны города – Шевченковский, Центральный и Звездный, но и значительно вышла за их пределы. Поэтому на севере территория доставки сервиса ограничивается железной дорогой, а на востоке улицами Кооперативной и Липовой. В Броварах в зону покрытия Glovo вошла вся территория города от черты Киева до железной дороги, а также частично микрорайон Торгмаш.
Glovo в Борисполе/ Инфографика Glovo
Glovo в Броварах/ Инфографика Glovo
Как воспользоваться сервисом доставки Glovo:
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Для ограничения дополнительных контактов пользователей и курьеров, рекомендуется использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку.
Кроме доставки из конкретных заведений, в Glovo можно заказать:
Пользователи могут отследить процесс доставки в реальном времени на карте приложения, а при необходимости – связаться с курьером.
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