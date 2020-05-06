В Беларуси выпустили электробус, запас хода - 300 километров (видео)

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МАЗ 303Е10 стал первым низкопольным электробусом. В движение его приводят аккумуляторные батареи с высокой емкостью — 412 Ампер в час — и длительным сроком службы.
Запас хода автобуса — до 300 км, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей.
Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора в 380 В или на специально оборудованных станциях с разъемом CCS2 Combo. При максимальном токе на это требуется до 4 часов.
Габариты электробуса адаптировали под городскую среду. Его длина составляет 12,43 м, ширина — 2,55 м, а высота — 3,3 м.
В салоне размещается более 70 пассажиров, из них 30 — на сиденьях. Еще 14 мест предусмотрено в безбарьерной зоне.
В электробусе реализовано электрическое отопление, что делает его полностью экологичным.
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