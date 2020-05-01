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Microsoft представила планшет Surface Go 2: характеристики и цена гаджета

Microsoft представила планшет Surface Go 2: характеристики и цена гаджета

Microsoft представила второе поколение планшета Surface Go. Среди заметных улучшений – увеличенный до 10,5 дюймов дисплей и новое поколение процессоров Intel.

Несмотря на увеличение диагонали, габариты устройства остались на прежнем уровне, отмечает The Verge.

Разрешение дисплея 1920×1280 пикселей (220 ppi), соотношение сторон 3:2. Базовая модель по-прежнему поставляется с процессором Intel Pentium Gold, оперативной памяти 4 ГБ, постоянной 64 ГБ стандарта eMMC. Доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD.

Новая модель получила процессор Intel Core m3 8-го поколения. По заверениям компании, производительность увеличилась на 64%. В этой версии уже 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Доступна также версия с LTE.

По материалам Телеканал 24
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