Маск разбогател на 706 млн долларов благодаря финансовым успехам Tesla

Акции Tesla выросли на 86% в этом году. Это означает, что генеральный директор компании Маск получит в опционах на ценные бумаги более 700 миллионов долларов.

Маск, которому принадлежит около 20% Tesla, не получает зарплаты или каких-либо премий напрямую, сообщает CNN.

Согласно плану компенсаций в виде ценных бумаг, утвержденного акционерами в 2018 году, гендиректор производителя электромобилей может получить 20,3 миллиона опционов акций до 2028 года. Такие бонусы предоставляются, если компания достигнет определенных операционных целей или высоких финансовых результатов на рынке.

Следует отметить, что Tesla уже достигла первых двух своих операционных целей.

Так, в ноябре 2019 года автопроизводитель оценивался в 57 млрд долларов. После нескольких лет со значительными убытками компания Илона Маска доказала, что может приносить доходы на постоянной основе.

Tesla сообщила о прибыльном первом квартале 2020 года, несмотря на неутешительные прогнозы аналитиков. Компания смогла продемонстрировать доходность даже в условиях распространения пандемии коронавируса, когда работа ее заводов была временно остановлена.