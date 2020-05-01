Uber готовится инвестировать средства в популярный сервис аренды электросамокатов

Uber рассматривает возможность вложить деньги в развитие другого вида транспорта. Райдшеринговая компания ведет переговоры по инвестированию 170 миллионов долларов в сервис аренды электросамокатов Lime.

Переговоры проходят в момент, когда бизнес Lime приостановился на фоне пандемии коронавируса, о чем сообщает PYMNTS со ссылкой на информацию TheInformation.com.

В письме к сотрудникам генеральный директор Lime Брэд Бао отметил, что вынужден освободить 80 человек или 13% штата ввиду негативных последствий коронавируса для бизнеса.

Почти за одну ночь все изменилось для нашей компании. Накануне пандемии мы перешли беспрецедентный рубеж, став первой компанией микромобильных операций, которая достигла прибыльности. Однако из-за пандемии мы вынуждены были приостановить деятельность на 99% рынков во всем мире, чтобы поддержать глобальные усилия уменьшить темпы распространения коронавируса, – заявил Брэд Бао.

Однако у Lime были проблемы еще до пандемии. В январе компания уволила 14% своего персонала (около 100 человек) и прекратила деятельность на десятках рынков, чтобы сэкономить деньги.