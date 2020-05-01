17 млн транзакций и рост оборота в 9 раз: международная платежная система LEO подвела итоги года

Международная платежная система LEO поделилась основными итогами за первый год работы в рамках МПС. 10 мая 2019 года внутригосударственная платежная система «ЛЕО» получила новый статус. Соответствующее свидетельство было выдано Национальным банком Украины от 26 апреля 2019 года.

Международная платежная система «LEO» стала четвертой международной платежной системой из 14 зарегистрированных, платежными организациями которых являются небанковские финансовые учреждения. Как сообщает пресс-служба МПС, за год количество транзакций выросло с 5,9 до 17,1 млн.

Более чем трехкратный роста транзакций превысил прогнозы аналитиков финансовой компании «ЛеоГейминг Пей» (платежная организация МПС LEO), но действительно внушительным оказался девятикратный рост оборота. Этому способствовала и валютная лицензия, которую ФК «ЛеоГейминг Пей» получила 13 февраля этого года.

«Мы невероятно гордимся проделанной работой за этот непростой, но чрезвычайно интересный год. Успех платежной системы – это прежде всего успех всех ее участников, ежедневно работающих с нами на результат. Я хотела бы поблагодарить за это доверие всех наших участников, вместе с которыми мы делаем украинский транзакционный бизнес еще сильнее», – заявила глава финансовой компании «ЛеоГейминг Пей» Алена Дегрик Шевцова.

На данный момент в платежной системе 19 участников, среди которых три коммерческих банка (IBOX Bank, Sky Bank и Concord Bank) и 16 небанковских финансовых учреждений: ФК «Система» (бренд Sistema), ФК «Свифт Гарант» (бренд City24), ФК «Бизнес Ритейл Груп и другие лидеры отрасли).

О вероятном успехе говорила и статистика НБУ за 9 месяцев 2019 года, согласно которой международная платежная система LEO вошла в топ-7 лидеров по сумме денежных переводов. Таких показателей удалось достичь, в том числе, и благодаря ряду удачных активностей для картодержателей МПС Mastercard и Visa. Не последнюю роль также сыграли базовые для компании платежи в пользу онлайн-игр. В частности, бренд LeoGaming в этом году отмечет 8 лет эксклюзивного партнерства с компанией Wargaming – издателем и разработчиком онлайн-игры World of Tanks. Украинская аудитория игры насчитывает более 7 млн человек.