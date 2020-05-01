0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Virgin Galactic и NASA создадут аппараты для частных полетов

Virgin Galactic и NASA создадут аппараты для частных полетов

Virgin Galactic и ее дочерняя компания The Spaceship Company объявили сегодня о подписании Соглашения о космическом акте с НАСА в целях содействия развитие высокоскоростных технологий.

Соглашение о космическом акте предназначено для того, чтобы способствовать и развивать сотрудничество между НАСА, Virgin Galactic и компанией Spaceship с целью продвижения усилий Соединенных Штатов по производству технически осуществимых аппаратов с высоким Мах для применения в гражданских целях.

Virgin Galactic считает, что она может использовать свою надежную платформу передовых технологий, значительные возможности проектирования и производства, а также тысячи часов летных испытаний для разработки дополнительных аэрокосмических приложений.

Вместе со своими отраслевыми партнерами Virgin Galactic стремится разработать транспортное средство для следующего поколения безопасных и эффективных высокоскоростных авиаперевозок, уделяя особое внимание опыту работы с клиентами и экологической ответственности. Джордж Уайтсайдс, генеральный директор Virgin Galactic Holdings, сказал:

“Это начало важного партнерства между Virgin Galactic и The Spaceship Company, которое будет поддерживать будущее развитие авиационных технологий. Уникальный опыт и инновационная технологическая платформа Virgin Galactic, в сотрудничестве с историческими возможностями НАСА и других государственных учреждений, позволят продвинуть новые технические шаги, которые повысят конкурентоспособность США. Мы рассматриваем это как область с огромным потенциалом роста, в которую мы будем продолжать инвестировать, наряду с нашими коммерческими космическими полетами”.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.