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Как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля (видео)

Как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля (видео)

В НБУ продемонстрировали на видео, как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля этого года.

Видео размещено на странице регулятора в Facebook

Даны ответы на следующие вопросы:

  • Пополнить любую карту просто так уже нельзя?
  • Если нужно отдать кому-то долг и перевести деньги со своей карты на его?
  • Надо пополнить карту родственникам наличными через терминал или банкомат на сумму более 5000 гривен? Без вопросов. Просто вставьте в устройство свою банковскую карту – и готово!

Справка Finance.ua

  • 28 апреля введены обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
  • Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
  • Эти нормы не коснутся: оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), уплаты кредита в сумме до 30 тыс. грн; переводов для оплаты товаров и услуг, произведенных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы); все имеющиеся переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; снятия средств со своего счета.

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По материалам Finance.UA
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