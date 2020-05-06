Как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля (видео)

В НБУ продемонстрировали на видео, как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля этого года.

Видео размещено на странице регулятора в Facebook

Даны ответы на следующие вопросы:

Пополнить любую карту просто так уже нельзя?

Если нужно отдать кому-то долг и перевести деньги со своей карты на его?

Надо пополнить карту родственникам наличными через терминал или банкомат на сумму более 5000 гривен? Без вопросов. Просто вставьте в устройство свою банковскую карту – и готово!

Справка Finance.ua

28 апреля введены обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Эти нормы не коснутся: оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), уплаты кредита в сумме до 30 тыс. грн; переводов для оплаты товаров и услуг, произведенных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы); все имеющиеся переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; снятия средств со своего счета.

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