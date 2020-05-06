Как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля (видео)

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В НБУ продемонстрировали на видео, как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля этого года.
Видео размещено на странице регулятора в Facebook
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