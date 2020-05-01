Чернобыльцам установили компенсации за путевки в санатории

Правительство установило размер компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщил присутствовавший на заседании Кабинета министров народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

“Кабмин установил размер компенсации стоимости путевок для обеспечения санаторно-курортного лечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”, – пишет Гончаренко.

Размеры компенсаций:

7700 грн – лицам, отнесенным к категории I;

23 420 грн – лицам отнесенным к категории I, с заболеванием нервной системы;

15 300 грн – детям, которым установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, и одному из родителей или лицу, которое их заменяет.

Денежная помощь предоставляется через безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха.

Справка Finance.ua:

В 2020 году увеличились социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.

В госбюджете заложена такая сумма выплат на 2020 год: с 1 января – 1719,9 грн, с 1 июля – 1797,60 грн; с 1 декабря – 1857,45 грн.

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