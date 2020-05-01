Чернобыльцам установили компенсации за путевки в санатории

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Правительство установило размер компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщил присутствовавший на заседании Кабинета министров народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
“Кабмин установил размер компенсации стоимости путевок для обеспечения санаторно-курортного лечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”, – пишет Гончаренко.
Размеры компенсаций:
Денежная помощь предоставляется через безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха.
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