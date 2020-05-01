Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документ

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В Украине с 11 мая ослабляется карантин. Помимо прочего, с этой даты заработают не только продуктовые магазины, но те, что торгуют непродовольственными товарами. Правда, снятие запрета на работу коснется только тех торговых точек, которые находятся в отдельных зданиях, а не, например, в ТРЦ.
Сегодня, 6 мая, были опубликованы условия временного формата работы непродуктовых магазинов. Они официально прописаны в распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Временные требования для непродуктовых магазинов:
В магазине может одновременно находится на больше одного человека на каждые 10 кв. м зала обслуживания. Обязательно, чтобы они придерживались социальной дистанции.
Покупателей можно пускать в магазин только в масках или респираторах. Сотрудники, помимо этого, обязаны использовать и одноразовые перчатки.
Всем сотрудникам нужно проверять температуру перед началом работы. Нельзя допускать к работе тех, у кого температура выше, чем 37,2 градуса, или есть симптомы респираторных заболеваний. Контактные градусники при этом нужно тщательно дезинфицировать.
На входе в магазин должно быть оборудовано место для дезинфекции рук с использованием средства, которое соответствует требованиям МОЗ.
Собственник магазина обязан обеспечить:
Почти аналогичные требования выдвигаются и к прачечным, химчисткам, мастерским по ремонту обуви и одежды, которые также смогут возобновить работу с 11 мая.
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