В Минэнерго решили, как не платить неустойку производителям "зеленой" энергетики

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает целесообразным в условиях профицита электроэнергии ограничивать производство на АЭС, чтобы не оплачивать неустойку производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

«Мы должны понимать – если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников. Ориентировочная цена таких решений – это дополнительные 4 млрд гривень за неотпущенную производителями из ВИЭ электрическую энергию», – отметила и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Кроме того, по ее словам, даже при таких ограничениях ВИЭ атомные энергоблоки были бы недогружены и работали в режиме суточного регулирования, который опасен для их эксплуатации.

“В стране нет спроса на эту «базовую» электроэнергию. Свидетельством этого являются значительные ограничения объемов производства электроэнергии на АЭС по команде оператора системы передачи, которые имели место за последние 5 месяцев. В частности: в январе – более 50 млн кВт-ч; в феврале – более 100 млн кВт-ч; в марте – 350 млн кВт-ч; в апреле – около 800 млн кВт-ч; в мае – уже более 200 млн кВт-ч. Следовательно, еще до утверждения обновленного прогнозного баланса ограничения атомной генерации, которые применялись НЭК Укрэнерго для обеспечения балансовой надежности энергосистемы, составили более 1,3 млрд кВт-ч”, – прокомментировали в министерстве.

При этом, по данным Минекоенерго, в апреле нынешнего года такие ограничения составляли более 12% от плановой выработки АЭС.

Параллельно с ограничением АЭС министерство продолжает дискуссии с инвесторами по пересмотру действующей модели «зеленого тарифа» и настроено на быстрое и результативное завершение этого диалога. В частности, на этой неделе запланировано подготавливать проект рамочного Меморандума о взаимопонимании с производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Такой меморандум позволит зафиксировать условия добровольного снижения «зеленого» тарифа, а также другие необходимые изменения, которые усилят способность ОЭС Украины к интеграции объектов возобновляемой энергетики.

«Это необходимо для того, чтобы без арбитражей зафиксировать те показатели, о которых мы договоримся, решить ключевые проблемы в сфере возобновляемой энергетики и сохранить при этом имидж инвестиционно привлекательной страны», – подчеркнула и. о. министра.

Буславец также отметила, что ограничение производства касается всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанции. Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневровой мощности в энергосистеме.