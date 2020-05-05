Артем Ковбель: поймай, если сможешь... Кто ворует в вашей компании, и как это выявить

Мошенничество. Разве есть в мире человек, который не знал бы, что это такое? Любого спроси, наверняка ответит. А некоторые еще и опытом печальным поделятся.

Но все не так просто. Чем больше общаешься с людьми, тем глубже понимаешь, насколько порой не хватает знаний о мошенничестве. Особенно – корпоративном. Поэтому в этой колонке я хочу подробно рассказать, что такое корпоративное мошенничество, как оно проявляется и как обнаружить мошенника.

Терминология

Мошенничество (англ. Fraud) – овладение чужим имуществом с помощью обмана или намеренного введения в заблуждение другого человека с целью получения личной наживы.

Ключевая фраза – «овладение чужим имуществом». Часто люди, включая собственников крупного бизнеса, полагают, что мошенничество – это только про деньги. Воровство или утаивание крупных финансовых средств. На самом деле, воровать можно что угодно. Кирпичи со склада. Сам склад. Транспортное средство, которое эти кирпичи перевозит. Все это тоже является мошенничеством. И некоторые умудряются провернуть его так, что первоначальные владельцы вообще ничего не подозревают. Они убеждены, что полностью контролируют поставки кирпичей, и что в документах все правильно и склад принадлежит им. А на самом деле – не факт.

Природа мошенничества

Если можно что-то взять быстро и не напрягаясь, то почему бы этим не воспользоваться? Это логично с точки зрения любого человека. Особенно, когда альтернативный способ получения желаемого требует много времени и сил. С учетом этого многие из нас охотно выбирают первый вариант, даже если он не совсем законный. Отсюда вывод: виной всему банальная лень.

Нередки ситуации, когда, например, топ-менеджер, достигший определённого возраста, не сумел себя реализовать и тем самым обеспечить себе должный уровень дохода. Но жажда жить на широкую ногу у него по-прежнему осталась. Ему хочется и дорогую машину, и квартиру побольше, и путешествия с ресторанами. Такая ситуация несовпадения возможностей и желаемого образа жизни провоцирует менеджера на совершения противоправных действий с целью обогащения и удовлетворения возникших потребностей. Так в компаниях и возникает “фрод”.

Еще одной причиной корпоративного мошенничества является личная обида или месть. Если, скажем, собственник и топ-менеджер что-то не поделили, последний, считая себя обделенным нередко решается на противоправные действия вплоть до присвоения себе чужого бизнеса.

Наконец, третий фактор – личное несчастье. Например, серьезно заболел родственник, и для его лечения требуется немалая сумма денег.

Кто чаще всего ворует в компаниях?

В первую очередь – менеджеры всех уровней и даже акционеры. Мировая статистика такова: чем выше должность менеджера, тем большая средняя материальность сумм, которые отчуждаются за пределы компании:

Портрет типичного корпоративного мошенника выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 35 до 45 лет, топ-менеджер. Он работает в компании не менее (а чаще всего – больше) 5 лет, обладает хорошей репутацией и авторитетом в компании, поэтому способен оказывать серьезное влияние на мнение собственника.

Такой человек может быть как одиночкой без семьи, так и многодетным отцом, иметь набор высших образований, включая степень MBA. Как ни крути, но со стороны потенциальный мошенник производит только приятное впечатление, не подкопаешься.

Но почему именно подобные люди чаще всего оказываются замешаны в схемах корпоративного мошенничества? В основном потому, что владеют картой рисков и уязвимостей компании. Иными словами, проведя годы в одной организации, они лучше видят все ее слабые места и возможности для получения личной выгоды.

Что мотивирует к мошенничеству в компаниях?

Все, что «плохо лежит». Все, что можно взять без спросу и не получить за это наказание. На уровне компании «плохо лежат» обычно департаменты, которые имеют прямой доступ к деньгам и при этом – слабую защиту от воровства. К таковым относятся:

департамент закупок и продаж (риск коррупционных схем);

бухгалтерия, финансовый департамент (риск сокрытия или искажения реальных финансовых показателей компании/занижение финрезультата компании);

складское хозяйство — риск незаконного списания и отчуждения запасов;

производство и лаборатория — риск искривления и подлога технологических карт.

Сигналы, свидетельствующие о наличии фрод-фактора в компании:

- несоответствие образа жизни менеджера и его фактических доходов (жизнь не по средствам);

- нежелание уходить в отпуск и бросать свой периметр работ;

- совмещение служебных обязанностей;

- большая доля операций в форме 2 (кэш);

- отсутствие регламентов и политик в компании;

- отсутствие выявленных фродов за последние пару лет;

- отсутствие внешнего аудитора и внутренних департаментов контроллинга и ряд других факторов;

- низкий уровень системы внутренних контролей.

Как бороться с корпоративным мошенничеством

Существует ряд комплексов и мер, разработанных специально для того, чтобы проанализировать компанию, выявить все ее слабые стороны и заблаговременно их устранить, а в случае выявления факта мошенничества – найти и вернуть украденное. Все это называется одним словом – форензик.

Ключевые тезисы Форензик:

форензик – это блюдо, которое подаётся холодным. Если нашли фрод – не спешите о нем сообщать, просто подождите немного и возможно он приведёт Вас к еще большему фроду;

уловка Форензик (англ. Forensic catch) – фрод есть абсолютно в каждой компании, и думать, что у вас не воруют, просто глупо. Воруют везде, разница лишь в материальности сумм (по принципу «ручей или река», то есть, воруют много или только незначительные суммы);

двойная уловка Форензик (англ. Forensic double catch) – ситуация, возникающая, когда партнёр в бизнесе, пребывающий вне операционного контроля (как правило, мажоритарный акционер), решил проверить своего младшего партнёра по бизнесу, который находится в операционном контроле, на предмет фродов. И тот, и другой партнёры исходят из мнения, что воровства в компании в принципе нет, но упускают факт того, что у них могут воровать менеджеры, о чем акционеры могут не подозревать.

Forensic Cinderella или Форензик по-украински. Перед тем как провести процедуру Форензик в Украине, необходимо в первую очередь восстановить местами важную информацию, а уже потом проводить процедуру. В нашей стране часто нет даже минимальной защиты от мошенничества, а многие факты пользования финансовыми средствами нигде не отражаются.

правило Форензик (англ. follow the green) – следуйте за деньгами, если хотите найти вора. И смотрите в оба на 360 градусов.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP