Количество разрешенных мест в общественном транспорте увеличат с 11 мая - премьер

Количество мест в общественном транспорте, которое можно заполнять пассажирами, должно быть увеличено с 11 мая. Разрешенный максимум будут устанавливать местные власти.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

“Количество мест в транспорте… с 11 мая нужно увеличить, чтобы обеспечить людям возможность добраться на работу. Тут каждый город и каждый орган самоуправления должен также адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта в городах”, — сказал он.

Глава правительства тут же припугнул, что в связи с постепенным послаблением карантинных ограничений, которое как раз и предполагается с 11 мая, может произойти очередная вспышка заболеваемости коронавирусом.

“Тут нужно действовать поступательно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый мэр несет ответственность за ситуацию городе и за режим работы общественного транспорта”, — отметил Шмыгаль.

Напомним, с введением карантина работа общественного транспорта во всей стране была фактически остановлена. Все метрополитены были закрыты, прекращено пригородное и междугороднее сообщение, закрыто регулярное авиасообщение.

Муниципальный транспорт в городах работает в режиме жесточайших ограничений. Лишь небольшое количество пассажиров может находиться в салоне. Первоначально разрешили не более 10 человек, потом послабили до половины сидячих мест. Но фактически общественный транспорт не функционирует. Ведь львиную долю перевозок осуществляют частные маршрутные такси, которые прекратили работу из-за нерентабельности.