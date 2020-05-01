Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве после послабления карантина

Наземный общественный транспорт в столице будет работать на первом этапе, до 22 мая, в ограниченном режиме.

Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

“Когда мы говорим о первом этапе послабления, то речь идет о послаблении и постепенном выходе из карантина, а не о полном снятии всех ограничений. Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме, до 22 мая точно”, – сказал Кличко.

Он отметил, что одновременно будет увеличено количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены.

“Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта, а бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы”, – сказал он.

Метро, ​​по словам Кличко, откроется по решению правительства.

“Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства, и это будет не сразу”, – отметил столичный мэр.

Также Кличко отметил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь, с началом послаблений ограничительных мер.

Справка Finance.ua: