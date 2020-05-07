HyperX выпустила механическую геймерскую клавиатуру (фото)

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Компания HyperX. объявила о сотрудничестве с производителем клавиатур DuckyChannel International Co. Ltd, результатом которого стал выпуск лимитированной партии механических геймерских клавиатур форм-фактора «60%» HyperX x Ducky One 2 Mini.
Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini построена на линейных механических переключателях HyperX Red, разработанных для обеспечения максимальной скорости и долговечности с ресурсом до 80 миллионов нажатий на каждый переключатель. В качестве основы использована конструкция клавиатуры Ducky One 2 Mini, в ней применена полноцветная подсветка с динамическими эффектами и бесшовные колпачки Ducky PBT с двойным литьем (double-shot).
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Фото: itc.ua
Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini выполнена в сверхкомпактном форм-факторе «60%» с компоновкой, позволяющей освободить пространство на рабочем столе для движений миши. Линейные механические переключатели HyperX Red с уменьшенным ходом до срабатывания позволяют нажимать клавиши HyperX x Ducky One 2 Mini быстрее. Выступающие светодиоды переключателей HyperX обеспечивают увеличенную яркость подсветки, а бесшовные колпачки Ducky PBT с двойным литьем снабжены гравировкой на боковых сторонах, обозначающей их дополнительные функции, что упрощает их поиск и запоминание.
Фото: itc.ua
Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini выпущена лимитированной партией: по всему миру доступно в общей сложности 3700 экземпляров. В комплект поставки HyperX x Ducky One 2 Mini также входит устройство для снятия колпачков Ducky, дополнительные цветные клавиши и тематический пробел Ducky, посвященный году Крысы.
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